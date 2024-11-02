花近1500萬人民幣搞形象工程　前獄長遭開除黨籍

湖南省衡州市監獄前黨委書記、監獄長馮加業因搞華而不實、鋪張浪費的「形象工程」等問題，近日被省紀委監委通報。據指，馮加業上月已被開除黨籍、按規定取消其享受的待遇，其涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。

湖南省紀委監委微信公號「三湘風紀」周四（10月31日）通報8宗群眾身邊不正之風和腐敗問題典型案例。通報稱，2019年，時任衡州監獄黨委書記、監獄長馮加業違反《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等相關規定，盲目決策，耗資1,458萬多元人民幣（約1,592萬港元）實施衡州監獄文化軟裝項目，並非法收受巨額財物。衡陽市紀委監委今年7月5日通報稱，馮加業涉嫌嚴重違紀違法，接受衡陽市紀委監委紀律審查和監察調查。

馮加業於1960年出生，湖南省衡陽縣人，大學學歷，曾任衡陽縣呆鷹嶺鎮黨委書記、衡陽市蒸湘區委常委等職。湖南省監獄管理局官網資料顯示，湖南省衡州監獄始建於1958年，原名衡陽市勞改支隊，對外稱新民農場，1995年8月更名為湖南省衡州監獄；坐落在衡南縣新縣城區域內，佔地面積6,000畝。