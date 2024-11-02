兒童睡眠不足恐患ADHD　專家指充足睡眠風險可降至百分之一

專家指兒童睡眠不足有機會有專注力不足/過度活躍症（ADHD），醫學期刊《刺針精神醫學》首次在亞洲成立ADHD關注工作組。港大醫學院指，ADHD與兒童被虐待有關聯性，及時治療可降低兒童再被虐待的風險。

ADHD工作組表示，將研究未來3年如何應對亞洲地區ADHD兒童和家庭日趨增長的醫療需求，以加強全球ADHD治療和預防工作，特別針對亞洲地區所面臨的挑戰，並從技術、學術和資源上提供支持，為ADHD孩子提供更有效的預防和治療方案。

港大醫學院臨床醫學學院兒童及青少年科學系教授葉柏強表示，香港以至全球的兒童睡眠情況令人感到擔憂，因為睡眠不足會加速病發及讓症狀變得嚴重。葉柏強指，3至6歲的兒童每天應該睡11到12個小時，如幼兒時期嚴重睡眠不足，只睡8小時或更少，那麼在小學階段中每100個孩子大約有15到16個孩子有患ADHD的風險或症狀。若睡眠充足，患病風險會下降至百分之一。

葉柏強還表示，過去15年，ADHD情況及用藥比例在持續上升，而這也會與兒童被虐待有關，及早治療能減少兒童再被虐待。另外，調查還發現全球至少有2.5%的人患ADHD，本港可能有約10萬人，成年人如有ADHD則死亡風險較高。