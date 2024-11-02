第二款隱形戰機命名　殲35A將亮相珠海航展

有分析認為，福建號或會裝備設計改動後的殲35C。

第十五屆中國航展（珠海航展）開幕前夕，網傳參展航空器清單包括解放軍空軍殲35A戰機。殲35A將在航展露面及參與飛行表演，有分析指只有列裝戰機才會以「殲」命名，殲35A顯然成為解放軍空軍繼殲20後第二款隱形戰機。

殲35A即為瀋陽飛機工業集團早年自籌資金開發的FC31「鶻鷹」，FC31是瀋飛內部研製代號，並非軍方給予的正式名稱。在殲35名字出現前，坊間及官媒曾把FC31稱為殲31。殲35正式名稱出現後，表明FC31已經獲得軍方肯定，有可能會像美國F35隱形戰機一樣，發展出若干子型號。其中，殲35A是空軍常規升降版本，殲35B將具備短距起飛及垂直升降能力，殲35C或為彈射或滑躍兩用型，另有針對海外用戶的出口版本。殲35B、殲35C的升降平台分別對應海軍兩棲攻擊艦、常規航空母艦。

中國航空工業集團官方微博上月31日連發兩文，其中一篇指「鶻鷹」於12年前首飛，並在10年前珠海航展首次公開亮相。另一篇稱「鶻鷹」於龍年首飛，今年恰好也是龍年。中國將成為繼美國研製裝備F22、F35兩款隱形戰機後，全球第二個國家研發及配備兩款不同型號隱形戰機。

「鶻鷹」為單座設計，採用2台渦扇19系列中等推力發動機，掛載能力8噸，作戰半徑達1250公里。自主研製的霹靂15遠程空對空導彈預計成為殲35A標配武器，導彈射程超過150公里。配合先進相控陣雷達和預警機，殲35A將成為解放軍空軍獵殺跨代戰機的利器

由成都飛機工業集團研製的殲20，首飛比「鶻鷹」早兩年，現已裝備5大戰區共10多個戰鬥航空旅，數量突破200架大關，而且以每年100架左右規模擴充機隊。解放軍空軍副司令員俞慶江中將9月時透露，空軍近年發展的新型戰機會在珠海航展公開露面，外界對此猜測不已。