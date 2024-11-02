私隱專員料資料外洩事故呈升勢　今年首9個月收到155宗相關報告

今年資料外洩事故料呈上升趨勢，首9個月網上起底訊息大跌，私隱專員公署正跟進一宗境外懷疑違法個案。公署表示，公署與其他機構發布聯合聲明，關注社交媒體平台私隱保護問題。此外，關於人工智能是否需要立法規管，私隱專員公署稱，將持觀望態度。

私隱專員公署私隱專員鍾麗玲表示，今年首9個月共收到155宗資料外洩事故報告，預計今年資料外洩事故會有上升趨勢。資料外洩涉及非牟利機構與學校的個案有61宗，較前年上升約150%。私隱專員公署建議，修訂《私隱條例》引入資料外洩事故強制通報，除了監管資料的使用者，也建議直接規管資料的處理者。有關罰則方面鍾指，28年都沒有增加，需要審視。她還建議引入行政罰款機制，惟商界會擔憂加重負擔，公署會就此慎重考慮。

在打擊起底方面，鍾麗玲指，已處理逾3,200宗個案，已向47個網絡平台發出過2,000份停止披露通知，遵從率超過96%，有關平台已移除逾3.3萬個起底資訊。同時，公署已展開363宗起底個案的刑事調查，拘捕62人，當中38人被落案起訴，28人被定罪。首9個月的起底個案下跌約40%，成效顯著。鍾麗玲還透露，目前公署正跟進一宗在其他司法轄區的懷疑違法個案，詳情不便透露。

另外，鍾麗玲還表示，公署聯同全球15個私隱或資料保障機構發布聯合聲明，關注社媒平台的數據擷取及私隱保障問題，並向業界提供進一步指引。在人工智能數據擷取方面鍾麗玲指，是否要立法規管公署將持觀望態度，要檢視其他地方推出法律的後續影響，是否會影響人工智能的發展。