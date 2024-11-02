當局將擴大機場城市逾倍　冀打造世界級新地標

運輸及物流局局長林世雄表示，香港國際機場近年已演化為一個機場城市，當局銳意把機場城市幅員擴大逾一倍，會聯同香港機場管理局規劃在機場島、港珠澳大橋香港口岸人工島及東涌東新市鎮之間的海灣，希望可將機場變成世界領先新地標、成為世界各地旅客的「目的地」。他又指，中國商飛落戶香港，可讓其業務與國際市場無縫對接，亦同樣令香港的航空發展更蓬勃。

林世雄在網誌指出，當局銳意把機場城市幅員擴大逾一倍，新項目包括構建藝術產業生態圈、興建亞洲博覽館第二期、設置遊艇港灣及配套設施、開設空運鮮活市集等，集合高端商業、旅遊和休閒活動於一身。他續指，現時機場已連接全球近200個航點，當局會繼續支持機場開拓新航點和航班，尤其與「一帶一路」國家民航合作；三跑道系統短期內將落成啟用，令機場在2035年起的處理能力將增加五成。

此外，國產大型客機C919製造商中國商飛，本周正式落戶香港，成立客戶服務香港辦事處。林世雄提到，中國商飛和機管局簽署合作備忘錄，將合作推動C919飛機在香港機場營運國際航線；增加在飛機運作及維修上的培訓與交流；增強有關飛機在香港機場運行方面的標準及政策和相關機場設施的研究；以及就粵港澳大灣區航空相關服務方面加強專業諮詢工作。他認為，是次合作能協助中國商飛的業務與國際市場無縫對接，同樣令香港的航空發展更蓬勃。