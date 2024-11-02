油麻地男警被搶銀包身中多刀　非華裔漢涉案被捕

社交平台流傳2條傷人影片，位置為油麻地彌敦道街頭，顯示一名非華裔漢以利刀捅向另一名本地男子，致其他手腳受傷淌血。雙方更互相拉扯糾纏，拍攝影片的途人見狀立刻出言喝止，「唔好啊，死人㗎」。消息稱，受傷男子為警員，涉嫌傷人非華裔漢亦被捕。

其中一條影片長39秒，一開始即見到一名非華裔漢與一名本地男子，在彌敦道永安中心對開行人路互相拉扯，該非華裔漢右手持一把利刀多次欲插向本地男，地上散落一些個人物品。拍攝影片的男途人見該非華裔漢擬再以刀捅本地男，隨即出聲喝止，「唔好啊，死人㗎」。非裔漢竟然回應「I Know（我知道）」，拍片男跟住詢問，「做乜嘢事啊？邊個㗎啲嘢？」本地男回答「我㗎」。

未幾，本地男捉住該非華裔的手不讓其離去，惟對方不斷掙扎，雙方於是再一次有身體糾纏。其後，非華裔漢疑再次施襲，拍片途人又出言勸阻，「唔好再隊佢啦，停手先，唔好啦」。此時，本地男拉住非華裔漢稱，「你再拮啊，你再拮啊。」同時叫非華裔漢「唔好走」，而非裔漢掙脫後回應「我唔會走」。

另一條影片長13秒，可見本地男坐地上及滿身鮮血，相信正打電話報案，拍攝影片者向他表示，「叫佢 (警員) 快少少，你流好多血」，最後現場有人問是否已報案，拍攝者回應謂已報案，傷者最後說了一句「自己人」。

消息稱，受傷男子姓黎(39歲)，任職警員，事發時休班，不認識該非華裔漢，他的左右前臂有2處2厘米刀傷、左邊膝頭有1處4厘米刀傷、右邊膝頭有1處3厘米刀傷及頸部有1處5厘米刀傷，現時在伊利沙伯醫院留醫。

據了解，今日(2日)凌晨1時許，黎於尖沙咀尖沙咀諾士佛臺晚飯後，沿彌敦道步行到旺角途經油麻地西貢街交界時，該非華裔漢突然從後強行從黎的右前褲袋搶走銀包，黎於是進行追截，期間該非華裔漢拿出一把似似生果刀襲擊他，黎立刻表明身份，但對方將銀包扔在地上及用刀施襲，事後警員拘捕該名涉案非華裔漢，案件暫列搶劫。