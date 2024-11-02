香港博物館節今日開幕　各館別推特色活動供公眾參與

在11月期間將舉行「香港博物館節2024」，康文署下轄博物館屆時有70多種各類精彩節目。今日及明日（2日至3日）舉行的「繽Fun博物館嘉年華」則是為博物館節揭開序幕，有各種非遺項目進行開幕表演。

在11月的多個周末，多間博物館將分別舉行同樂日，包括上窰民俗文物館同樂日、「優Joy油栽@油街實現」同樂日、香港鐵路博物館同樂日及「非遺同樂日」等。同樂日設有工作坊、展覽和不同活動可供公眾參加，以增加市民對傳統文化習俗的認識和對藝術的鑒賞。

而今、明兩日的繽Fun博物館嘉年華同樣不容錯過，今年開幕嘉年華以「中華文化」為焦點，不僅有充滿傳統氣氛的躍動醒獅和再見木偶的表演，明日薄扶林村火龍會及薄扶林村街坊福利會將於下午4時至6時把舞火龍帶來尖沙咀，市民和遊客可參與火龍巡遊，了解這項有上百年歷史的傳統項目。

另外，除了日間展覽，夜間活動亦一樣繽紛。茶具文物館在兩個晚上會有「茶具文物館40周年派對」節目，於11月23日觀眾可以欣賞正門外牆的《茶煙．輕颺》光影展和在草地舉行「藝韻樂音」音樂會，而11月24日除了欣賞光影展，還可以體驗館內的《四時庭園》互動裝置及參觀展覽。