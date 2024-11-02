收費洗手間現香港　幾時加設夾紙巾機

手機沒電真的很困擾，尤其現今不少人手機不離手，連上廁所亦不例外，堪稱「上廁恩物」，電量自然耗得快，以「廁所收費」這方法或者可以間接幫到忙。《東呼即應》近日發現有網民貼出照片，指黃大仙出現「收費洗手間」，列明「港幣2元」，且有兩款電子支付工具可供選擇，網民驚嘆「第一次見香港廁所要收費！」。另有照片顯示，有夾公仔機玩夾紙巾。

近日有網民發貼分享，指早前到黃大仙祠拜神，人有三急下想借用黃大仙祠的洗手間，「點知道原來洗手間要收取2蚊費用」。他又指，「希望多啲人知道，記得帶定2蚊」。不過，如果沒有現金，亦可以用八達通或支付寶付款。

過去雖然也有食店張貼告示，「借廁所一次，清潔費20蚊」，但更多的是將廁所上鎖，限制「街外人」使用次數。而像今次這樣開宗明義「收費」確是少見。看畢照片，霎時以為身處泰國，「5泰銖」使用廁所一次。坦白說，香港某些廁所的衞生程度真比不上泰國，難怪有人指出，若然收費洗手間可以提升使用體驗，付2元也值得。

此外，網上另流傳一張相片，夾公仔機玩夾紙巾，注入了香港時下勁熱賣的夾公仔玩意。雖然有網民留言說：「去便利店買也不用那麼貴」，但現在買的究竟是紙巾，還是「夾」的樂趣呢？男朋友等待女友去廁所之時，即時夾一包，說不定夾到了，女友還在門口排隊中，尚未可以上廁所。