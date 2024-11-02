充電爆炸意外頻生　專家教你保命4招

近期頻頻傳出有關手機充電的意外，先有印尼發生手機爆炸引致火災，導致一名男子全身100%燒傷死亡；廣東又有一宗外置充電池，充電時突然爆炸，《東呼即應》訪問專家解構手機充電安全問題。有機械工程學專家指出，使用者經常忽視爆炸前的先兆，例如機身過熱、電池膨脹，甚至放到太陽直接照射處充電。消防專家則提醒，外置充電池如曾跌過或遭壓過，電池有機會已損壞導致短路；萬一遇上電池起火，切勿以為火種熄滅便可即時拿起處理，因有可能復燃。

香港理工大學機械工程學系退休工程師盧覺強表示，手機爆炸的可能性不高，通常與溫度有關。一般手機設有保護機制，當手機電池充滿電後，手機就會停止接收電，保護電池不會過充；惟部分手機電池沒有相關設計，電量充滿後仍然接收電，令電池過充及高溫，而高溫會導致絕緣體脫落，造成內部短路。

盧續指，過熱時電池內的化學物體會揮發成氣體現象，在電池內膨脹，令電池「谷爆」；爆炸時會產生火種，而火接觸到手機的塑膠物料就會燃燒起來。提到爆炸先兆，他指要用手感覺溫度，例如充電半小時，手機微暖是正常；若再過半小時，觸感燙手則代表有危險。同時，手機外表發脹「大肚」，平放在桌面時可以整部機轉動，代表相關外置充電池或者電池開始故障；日常充電累積下令電池更脹，若繼續使用或有機會爆炸。

盧國強指出，火警發生必定與溫度有關，故千萬不要讓手機內部過熱，例如充電時要把手機放在凍涼地方，避免陽光直曬；充電時亦要把手機放在視覺範圍內，以便監察手機情況，例如不時摸摸機身感受手機的溫度、留意手機有否冒煙等；一旦手機冒煙，應立刻拔掉插頭。他續稱，通常充電時使用手機不會增加電壓，所以不會造成爆炸，但用戶「邊充邊玩」有機會觸電。

對於手機冒煙、起火，應該如何處理，消防處職工總會主席聶元風指出，最佳處理方法是直接將物件浸入水，藉此令電池冷卻；不要因為火種已熄滅就嘗試拿起，需要一直浸水直至電池完全冷卻才安全。他又指，如果想以其他物品阻隔火勢蔓延，其實不可能成功，因為化學原理上，不需要空氣也可以起火。

他提醒，起火後需第一時間報警處理，找消防員再作評估，消防員會以熱能顯像儀，初步檢定電池會否再有自燃現象。他補充，若電池曾跌過或遭硬物壓過，都有機會令電池損壞而導致短路。另外，若火牛插蘇腳塑膠部分出現溶解收縮現象，代表該火牛可能已經出現短路現象。