大灣區航空定位價值型航空公司　冀為客人提供更多選擇

大灣區航空近月開辦多個日本新航點，公司行政總裁吳秀蘭於鳥取縣米子接受傳媒訪問時表示，傳統航空公司往往會將成本轉嫁到消費者身上，客人航程中可作的選擇不多。而大灣區航空定位「價值型航空公司」，希望將選擇「俾翻客人」。客人與親朋出遊時，就算沒有訂位，公司亦會盡量安排相連座位，讓客人更為滿足。

飛機餐方面，公司就提供了十多種不同口味、價錢的選擇，預訂後亦可由客人挑選用餐時間，也會在上餐前加熱，切合港人口味。吳秀蘭指，沒有航空公司的經濟艙能為客人提供這麼多選擇，認為公司的服務質素可媲美私人飛機。

至於機隊方面，吳秀蘭指，公司去年9月有4架飛機，今年同期已經升至8架，去年宣布的15架737-9客機亦已預訂，惟因飛機廠遇上問題導致延遲，待新一批飛機投入服務後，會再發展787航線。不過她表示，作為小型航空公司，維持單一機隊對人手安排較為有利，故公司暫無計劃引進空中巴士。至於人手方面，目前公司就有85位機師及150位機艙服務員，會在適當時候、因應航點繼續招聘。

對於政府《施政報告》中提到發展中東和東盟旅客客源，吳就表示若航約容許、有市場的情況下，會積極開拓航線。不過她亦指出，如印尼等地方現時已經沒有剩餘航權，要待港府與當地政府爭取。就算取得航權後，要設立航線亦有不少挑戰，例如地勤人手不足、入油等方面，公司會對東盟市場繼續觀望。