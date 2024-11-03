5年來倍增　逾700套天眼進駐各屋邨

針對高空擲物問題，房屋署會於一些高空擲物黑點安裝俗稱「天眼」的高空擲物監察閉路電視系統，觀察是否有人高空擲物，惟並非所有屋邨大廈都裝有「天眼」，成效存疑。房委會在全港屋邨公用地方不同位置，安裝了約700多套高空擲物監察系統，比起2019年時約300多套增加了一倍多。

當中有600多套為配備數碼鏡頭及動態偵察錄影功能的「便攜式高空擲物監察系統」，令影像更清晰、更能捕捉高空擲物發生的過程、更準確有效地在有需要時安裝，以收集資料進行規管行動。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，公共屋邨安裝閉路電視，有機會侵犯個人私隱，坦言「如果閉路電視拍到屋內嘅生活情況就唔好啦」，他稱在屋邨安裝天眼系統，「主要都想拍到邊個住戶高空擲物」，但都要確保市民的私隱得到保障，務求在高空擲物問題和個人私隱之間取得平衡。另外，房署亦針對高空擲物事宜，在屋邨管理扣分制加強措施，多項違規行為增加扣分，其中有兩項是與高空擲物有關，根據嚴重程度分為「高空拋物破壞環境衞生的物件」扣7分及「高空拋擲可造成危險或人身傷害的物件」扣15分，若拋擲可造成嚴重危險或人身傷害的物件，將會被終止租約，而租戶在兩年內若扣滿16分，需遷出單位。