內地多地持續大霧　料受冷空氣影響逐漸消散

內地中央氣象台周日（3日）清晨6時繼續發布大霧黃色警報，預計天津、山西、湖北和重慶等地持續出現大霧天氣，其中北京東南部、河北中部、江蘇中南部和上海部分地區有能見度或不足500米的濃霧，局部地區或出現能見度不足200米強濃霧。北京市氣象台則於同日上午10時30分解除大霧黃色預警，指市內大部分地區能見度在1公里以上。

在大霧天氣下，多地的高速公路部分路段採取臨時封閉措施，包括京滬高速山東德州平原段、江蘇新沂上海段；京台高速安徽蚌埠境內路段；京港澳高速武漢湖北赤壁段；京崑高速太原山西祁縣段、山西襄汾境內路段、陝西閻良西安段。

另一方面，強冷空氣將於周日到來，預計華北中南部、黃淮西部等地的霧和霾會逐漸減弱消散。長江中下游以北地區氣溫將下降6℃至10℃，內蒙古中部、華北北部等局部地區甚至或降溫達12℃。降溫過後，氣溫將轉為較常年同期偏低，料多地創下今年立秋以來氣溫新低，最低氣溫0℃線位於河北北部、北京中部、山西中南部至陝西北部、寧夏北部、甘肅西南部一線。南方多地氣溫周二（5日）起亦會陸續轉為較常年同期偏低，最高氣溫從目前20℃以上，降至17℃左右。