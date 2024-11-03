沙浦道項目流標　市建局研自行發展　考慮適時再發債或銀團借貸

市區重建局九龍城啟德道/沙浦道發展商住項目(啟德道項目)早前流標收場，市建局行政總監韋志成表示，沙浦道項目的推進若然因收回招標而停滯不前，除了影響九龍城舊區更新及與啟德發展區的連接外，亦會拖慢衙前圍道項目的進程，團隊有必要在項目發揮的規劃和社區裨益、所涉及的發展成本及風險等不同方面，仔細研究自行發展沙浦道項目的可行性。

市建局行政總監韋志成今日(3日)發表網誌表示，基於啟德道項目能帶來具效益的規劃和社區裨益，在收回項目的招標後，市建局將面對兩個選項─重新招標或由市建局自行發展。團隊將為這兩個選項進行詳細研究，並從啟德道項目與衙前圍道項目在規劃上的關連性、項目不同階段的進程、評估重新招標或自行發展項目對市建局的財務承擔和風險，以及外在環境，例如一手私人住宅單位供應量及減息周期的利率變化等因素，決定項目的發展模式。

韋志成稱，啟德道項目位處九龍城的策略性位置，是連接九龍城舊區與啟德發展區的重要節點，能為社區帶來莫大的規劃和社區裨益。若啟德道項目的推進因收回招標而停滯不前，除了影響九龍城舊區更新及與啟德發展區的連接外，亦會拖慢衙前圍道項目的進程。

他指出，團隊認為，在一手住宅單位供應充裕，以及利率仍處於高位的情況下，即使啟德道項目在稍後時間再推出市場招標，預計發展商入標的意欲，將不會有顯著改變。若然項目未能在短時間內重新招標，將無可避免影響「龍城」區的更新進程。市建局團隊確實有必要在項目發揮的規劃和社區裨益、所涉及的發展成本及風險等不同方面，仔細研究自行發展啟德道項目的可行性。

他又指市建局主要依靠招標重建項目，收取發展商的前期款項，應付下批重建項目的收購和補償支出。無論啟德道項目是重新招標或自行發展，都不會在今個年度帶來前期款項收入，無可避免影響市建局的現金流。

韋志成提到，連同早前發債120億元，市建局現時的現金流，足可應付今、明兩年的收購開支，預計涉及大約300億元。但要達致穩健的財務及現金流狀況，需審慎考量每個項目推出收購的時間和步伐，量入為出，尤其是涉及大型重建項目的收購。因應重建項目在未來一段時間的招標安排及結果，市建局會考慮在適當的時候，再安排發債或銀團借貸。然而，市建局必須以應有的謹慎和盡其應盡的努力維持財務穩定性，因此不能單靠融資來推動市區更新，更加不應以借貸所得的資源來推動預期會涉及嚴重虧蝕的重建項目。

至於仍未推出招標的項目以及在5年業務綱領內仍未開展的項目，市建局亦需因應現金流狀況、環球經濟及本地樓市等外在因素，作慎重部署及「動態」管理、適時調整項目不同階段進程的時間。

他稱在環球經濟、物業市道、新樓庫存、發展商投資重建項目取態等因素形成的氛圍下，市建局團隊將繼續秉持力之所及、量入為出、財務自給的原則，調整措施及策略，有節有度地推動市區更新項目。