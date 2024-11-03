前議員邵家臻患胃癌緊急入院做手術　切除半個胃保命

立法會社福界前議員邵家臻在社交平台貼文報平安，指早前發現胃癌，要入院進行緊急手術，切除半個胃及附近淋巴，留院16日出院。

邵家臻連日來在社交平台貼文及上載照片，顯示住院，但沒交代病情，他今日(3日)的貼文中指出，在10月初感到腸胃不適，普通科醫生說是胃酸過多，服藥放鬆心情了事，之後幾天嘔吐大作，轉看專科醫生，說是胃炎，要食特效藥，然而嘔吐反而加劇，轉往醫院求醫，醫生恐怕是十二指腸阻塞，安排緊急入院，結果不是胃酸過多，不是胃炎，不是十二指腸阻塞，而是胃癌。

手術緊急進行，切掉半個胃及附近淋巴，才解決消化問題，讓他有正常吸收，至於腫瘤化驗報告即要待腫瘤科發落，才決定是否需要及如何化療。

他指體重掉了15公斤，傷口愈合進度理想，已經不會即食即嘔，所以可以在入院第16日出院。特別多謝伊利莎伯醫院痛症科和外科醫護人員的悉心照顧，也多謝愛他的人所有有形和無形的支援，讓他在滿滿的愛中大步檻過。

他形容自己作為一個「半無胃的人」，雖然待完全康復之路還有很長很遠，未來也必定要調節起居飲食，他有信心能走過這死蔭幽谷。