普通科門診日後主要照顧弱勢社群　料每區最少設5間社區藥房　

《施政報告》提出「深化醫療體系改革」，全面審視醫療體系的定位和目標，包括改革醫管局、衞生署和基層醫療署的職能和分工。醫務衞生局表示，普通科門診改革後，主要會照顧弱勢社群，認為「其他人應找自己社區的家庭醫生」，務求令公私營醫療資源用得其所。至於《施政報告》提及「社區藥房計劃」，當局表示設立目標是18區全覆蓋，每區至少設5、6間，而且與居民住處有合理距離，避免病人「去醫院仲近過去社區藥房」。

醫衞局今日（３日）接受電視一個節目時表示，是次醫療改革比起以往是大的，醫療改革在是次的施政報告裹，亦都是佔了整體較大的篇章，但在所有改革項目裹有大有小的，重新定位醫管局、衛生署及基層醫療署都是因應整個醫療架構裹，局方要發展基層醫療，要令到該三個最大的提供醫療服務的公營機構，能夠真的各施其職做好本份，令到整個醫療架構更有效率，亦令醫療資源不要浪費。

當局指以往部分醫療服務都由衛生署提供，例如胸肺科及皮膚科都由衛生署提供服務，都想將一些醫療服務，歸於醫管局或基層醫療署的服務，衛生署做好本身疾病預防控制、健康促進和藥物監管角色，又稱醫管局本身服務對象定位一直是清晰，包括在弱勢社群、貧窮的人、沒有經濟能力的，以及是一些急症、危疾、突發，坦言「例如急症室就好明顯，或者一啲突發間中風、心臟病病人，我哋要提供到醫療服務先得」，另一些複雜的病例要多學科合作跨部門等，最後一個培訓。

當局提到「啲慢病或偶發性嘅傷風感冒，係唔應該去醫管局，應該留返家庭醫生，而家庭醫生大部分係私營市場，我點用好呢個資源，咁樣先令我哋市民更健康同資用得其所，否則我再培訓幾多醫生都好，都係會浪費嘅」，對於接受綜援或家庭狀況差，要靠社會福利援助，便會由政府承擔責任，集中會在現有普通科門診照顧他們，令到他們能夠參與慢病篩查。

被問到危重病人日後到醫管局求醫是否不用付費，當局則指不能夠完全免費，對於若經濟能力有問題弱勢社群，當局會有豁免機制，但有經濟能力的人或會調整收費，當局首先會考慮費用成本，其次本身能承擔的能力，從而令當局資助能具針對性。

另外就私家診所收費，當局強調個別家庭醫生收費很合理，不可以「一竹篙打一船人」，又指要求透明化制度所針對的對象並非一般看傷風感冒的醫生，因佔整體醫療開支非最重要部分，「直接地說，（市民）不會因為這樣傷風感冒而變窮」，而是針對有關疾病的住院服務、手術，以及治療、介入等，認為可能突然患上的嚴重疾病才是市民最大的健康關注。

當局提及最快2026年推出「社區藥房計劃」，主要對象為公立醫院病人、院舍人士及慢病共治計劃下的市民，不包括一般私家診所的發燒、感冒等輕症等藥物。設立目標是18區全覆蓋，每區至少設5、6間，而且與居民住處有合理距離，避免病人「去醫院仲近過去社區藥房」。若純粹以配藥計，費用不會跟醫管局取藥有差異，但額外服務，例如藥物諮詢，收費則由服務提供者，即藥劑師及藥房訂定。