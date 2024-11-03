子承父業入行學習焊接　港青出戰世界技能大賽奪優異獎

被譽為技能界奧林匹克比賽的世界技能大賽9月在法國里昂舉行，建造業議會派出7名選手參加6個項目，其中出戰細木項目的方俊諺以及參加焊接項目的周樂燃勇奪優異獎章，亦是香港建造業選手取得的歷屆最佳成績。周樂燃是由父親在四年前帶他入行，樂燃也把這門得意技藝盡情發揮。焊接項目要求參賽者在18小時內，分別完成焊接碳鋼、壓力容器、鋁合金和不鏽鋼四種組件，由於焊接壓力容器需要用到全部焊接方法，加上也要確保它不漏水，周樂燃認為是難度最高的環節。

周樂燃的師傅、香港建造學院工藝導師利智超指，起初接受訓練的人不止周樂燃一人，他並非最優秀、最頂尖，卻是最堅持，咬緊牙關一直接受訓練，捱到最後，完成練習，學懂工藝，並在世界技能大賽獲獎。

現年20歲的方俊諺是香港建造學院細木工藝建造文憑課程畢業生，兩年前畢業後入行。細木項目參賽者要在四天賽事的22小時期限內完成作品，大會先向他們派發一份圖紙，各人要依照圖紙以一比一的比例繪製成圖樣，然後按圖樣把未有打造榫頭卯眼結構的木材，製作成一道連框的門。

即使做好充足準備，作賽過程也非一帆風順，方俊諺提及首天出賽時在繪圖上有失誤，又感到心灰，但到第二天狀態較好，追趕到首天失誤的地方，故之後也沒有受壓力太大影響。他續指每當看到鄰座選手拼命作賽，便會受氣氛影響，想自己做得更好。