三展齊開吸6萬名買家參觀　業界逾60%料整體銷售增長

香港國際秋季燈飾展、戶外及科技照明博覽及國際環保博覽圓滿結束，三項展覽合共吸引約6萬名、來自150個國家及地區的買家入場參觀採購。香港貿發局副總裁張淑芬表示，三項展覽為環球買家建立跨行業採購平台，發揮協同效應，除了吸引了來自巴西、加拿大、印尼、意大利及荷蘭等地的買家外，國際環保博覽亦迎來印尼、馬來西亞及阿聯酋等新參與的買家團，可見東盟及中東買家均視香港為重要的商貿和採購平台。

在秋燈展和戶外及科技照明博覽舉行期間，大會委託獨立調查機構訪問逾710名展商及買家。調查結果顯示，業界對前景持樂觀態度，當中有61%受訪者預期未來12至24個月整體銷售額會有增長，在傳統市場中，主要看好澳洲及太平洋群島(74%)；而新興市場中則主要看好中東(88%)。另外，61%受訪者認為人工智能是未來行業增長的推動力。受訪者認為在未來兩年內，智能照明在節能照明控制方案(43%)方面最具發展潛力。

而國際環保博覽以「推動綠色創科，實現雙碳目標」為主題，大會廣邀為內地及東盟國家政府提 供服務的供應商親臨採購環保科技及產品，不同行業的機構及公司到場參觀，涵蓋基建、房地 產、物管、物流、酒店、百貨零售及金融等，促進商機。