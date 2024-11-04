薄扶林圖書館雞籠灣北重置　較原址重建快9年

因應華富邨重建計劃，位於該處的薄扶林公共圖書館亦須重置。當局決定把圖書館永久搬遷至雞籠灣北，預計最快明年展開工程，2031至2032年竣工，較原址重建的完工時間快9年。在上屆南區區議會討論相關計劃時，曾有區議員擔心選址位於斜坡令長者不便，但有現任區議員則指該處將來是交通交匯處，亦有電梯等設施，形容新選址「通達」。

康樂及文化事務署向南區區議會提交的文件指出，新選址位於將包含在房屋署公營房屋發展工程中。參考署方在2022年提交的文件，圖書館原址預計於2030至2031年開始搬遷及清拆，原址重建需10年、2040至2041年才完成。該份文件指附近屋邨未能騰出或預留空間作臨時圖書館，建議一次性搬遷至雞籠灣北。

不過，上屆區議會討論有關計劃時，曾有區議員指雞籠灣北土地傾斜而且距離現址甚遠，擔心年長者不便。當局提交最新的文件指土木工程拓展署在石排灣道建行人天橋，附近亦有公共交通設施交匯處。現任區議員黃才立形容該處通達方便，未來將有電梯作接駁，因此會有平路，不需行斜坡。

康文署指圖書館新選址佔地1,200平方米，較現有的圖書館大一倍，當局指將增加閱讀或學生自修室座位數目及圖書館自助設施等。當局指搬遷後圖書館的覆蓋範圍亦會較廣，由原先的華富、華貴及附近一帶地區，擴展至薄扶林南新公營房屋、重建後的華富邨及薄扶林其他地區等。

康文署指會與相關部門透過空間設計元素增加圖書館空間感，提供寬敞舒適的閱讀環境，亦會針對不同讀者群的使用模式而設計特色主題服務區域、多功能活動室及不同的閱讀區，配以現代化圖書館設施，務求令圖書館服務進一步迎合社區需要。