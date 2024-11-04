東方日報A1：假難民利欲熏心　捅完警員斬自己人

本港治安崩壞，街頭持武傷人案無日無之！尤其是假難民無法無天屢犯案，港府燒百億公帑養禍害。一名越南假難民，上周六（2日）在深水埗與一名同鄉，疑因金錢問題大打出手，途人拍攝到一名持刀漢在行人路追襲另一名灰衣男，雙方追逐期間灰衣男不慎跌倒，持刀漢欲上前趁勢施襲時，灰衣男已極速起身逃走。二人隨即於街頭「氹氹轉」好似「捉兒人」般，最後他們終於埋身肉搏，但影片到此結束，未能看到結局。執法部門到場調查後，以涉嫌「傷人」拘捕該持刀越南假難民。這是繼懲教人員在壁屋監獄外遭伏擊、男警深宵被搶銀包浴血後，兩日內發生的第3宗持武傷人案，當中兩案涉及假難民，情況令人擔憂。

上周六下午5時許，有女途人報案指深水埗汝州街與界限街交界，有5名大漢在街頭打鬥。警員接報趕至到場，截獲一名持「行街紙」留港的越南籍男子，他面部及手腳受傷，經了解發現他與案有關，遂召救護車把他送往醫院救治。消息指，事發時該名越南假難民途經上址，巧遇一名與他有金錢糾紛的男同鄉，雙方因此爭執引發打鬥，有人更持刀襲擊對方。因此，經初步調查後，以涉嫌「傷人」拘捕該名32歲越南假難民，正追緝其他涉案人士歸案。

其後，社交平台流傳一條約一分鐘的打鬥影片，地點為汝州街77號對開，片中顯示一名穿黑色衣服男子手持利刀，在行人路追襲另一名灰衣男子。灰衣男狀甚不解而張開雙臂，並且不斷後退。期間灰衣男在馬路上不慎跌倒，適時一名推手推車男子經過，恐防被殃及池魚慌忙閃避。

灰衣男跌倒後很快起身逃走，並與持刀男在馬路上追逐，灰衣男見對方逐漸追及，隨即利用行人路欄杆作障礙物護身，因此兩人圍繞欄杆有如「氹氹轉」不斷兜圈。未幾，黑衣男疑氣力不繼站於鐵欄旁喘氣，但依然未有放棄追襲灰衣男。片尾見到兩人最終展開埋身肉搏，一輛的士駛至燈位等候時，的哥恐被波及也亮起「死火燈」示警，而影片也到此結束。

影片惹來網民熱議，有人笑稱「揸刀嗰個驚斬到人，走嗰個唔驚畀人斬，新香港新時代」、「揸刀但唔片落去喺度玩捉兒人」、「佢本來就唔敢斬落去，可能只係怕唔夠人打，擸定把嘢防身」；另有人嘲笑持刀漢，「又唔夠膽斬人，攞住把刀嚇鬼，戇××自己仲傷過人哋」、「咁似細細個玩捉兒人」、「揸刀傷過唔揸刀嗰個」、「真係嚇鬼咩，咁都剁唔到」等。

此外，昨日凌晨5時許，有警員巡經油麻地麗翔道近屋宇署總部對開一道路工程地盤時，發現一名南亞漢推住一輛載有數條金屬線槽的手推車，路邊則有一批搭建工作台的鐵通，懷疑他潛入地盤進行爆竊，遂上前作出截查。不過，該南亞漢見狀隨即拔足逃走，但未幾被追及按地制服。經調查後，該名尼泊爾籍男子涉嫌「爆竊」被捕，並遭帶署扣查。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：