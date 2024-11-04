東方民調：中產基層怨聲載道　樓價下行買家卻步

面對經濟轉差樓市下行，新一份《施政報告》提出救樓市措施，並提出推動大熊貓旅遊、低空經濟、開拓中東客源等救市招數。基層住房方面，則以合資格的「簡樸房」取締劣質劏房。「東方傳媒民意調查」結果顯示，共近八成受訪者不滿施政報告；逾一半人直指中產及基層皆未能受惠。受訪者又批評施政報告救市措施花樣多多，但不切實際，欠缺經濟轉型出路及方向；救樓市措施亦不到位，坦言仍無信心置業。

自今年2月樓市全面撤辣有過短暫反彈後，但樓市仍一蹶不振，業主身家大縮水，既打擊消費市道，亦令想藉着物業套現的中小企周轉不靈。近期不斷出現小業主按揭不獲批出而無奈撻訂的情況，益發令準買家卻步。社會怨聲載道，新一份施政報告推出一系列救樓市措施；其他救市招數則包括推動大熊貓旅遊、賽馬旅遊，甚至開拓中東客源，與內地商討恢復深圳「一簽多行」，以至要推動低空經濟等等。

「東方傳媒民意調查」於上周以手機東網APP成功訪問462名18歲或以上市民，結果顯示，46%受訪者表示，對新一份施政報告非常不滿；33%表示不滿；僅12%指可以接受；3%人稱滿意。

對於施政報告提出救樓市措施，32%受訪者批評措施不到位；27%受訪者坦言仍無信心置業；19%受訪者認為救樓市恐太遲。

政府提出多項救市措施，例如大熊貓旅遊、低空經濟，開拓中東客源等，49%受訪者直斥花樣多多，不切實際；30%受訪者認為無助刺激市民消費；13%受訪者質疑欠目標時間表，淪為空談。

施政報告提出取締劣質劏房，將合資格劏房改稱「簡樸房」，40%受訪者擔心換湯不換藥；29%受訪者憂租金上升，基層難應付；24%受訪者恐安置困難，難執行。

今次的調查亦顯示，29%受訪者批評新一份施政報告欠經濟轉型出路及方向；26%受訪者批評無大方向大政策改變；25%受訪者斥小修小補，成效有限；15%受訪者批評欠開源節流政策。

對於政府指施政報告已照顧各階層，54%受訪者坦言，中產及基層均未能受惠；19%受訪者指中產仍被忽略；另19%受訪者不滿基層受惠少。