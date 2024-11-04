傳首批美售HIMARS火箭系統抵台　炮指部接裝訓練

台媒周日（3日）引述軍方權威渠道消息指，台灣陸軍從美國採購的M142高機動多管火箭系統（HIMARS）首批已運抵台灣。據台軍計劃，如HIMARS搭載射程達300公里的MGM-140陸軍戰術彈道導彈，須由參謀本部指揮管理，遂行跨海反制、跨區火力支援等任務。

台灣向美國採購了29套HIMARS，首批11套原預計於今年底至明年初之間交付。陸軍43炮兵訓練指揮部今年2月秘密選派30名官兵赴美，進行HIMARS接裝訓練，上月底結束訓練返台後，隨即傳出HIMARS交運台灣陸軍。據報道，首批HIMARS設備於上月抵台，由駐守中台灣的陸軍10軍團58炮指部開展接裝和換裝訓練。58炮指部原有的雷霆2000多管火箭系統如何安置，引起關注。台灣陸軍暫未證實上述消息。

根據台灣防衞預算書，HIMARS用於跨區增援，而非外界揣測的源頭打擊，陸軍部署用兵主要是兵力馳援離島及本島時，可即時火力跨區增援，以精準摧毀登陸敵軍。有美國智庫指出，五角大樓對台軍售積壓金額已破200億美元（約1,560億港元）。美國在台協會處長谷立言日前受訪回應，稱確實有積壓情況，正努力解決，但可確認金額不到100億美元（約780億港元），且會繼續下降。