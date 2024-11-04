為生仔禁錮強姦女大學生5年　中年漢判囚15年

湖南省常德市女子張玲14年前大學畢業後不久，被50歲男子鍾鵬禁錮強姦長達5年，期間更因姦成孕誕下一女。後來她被帶到另一戶人家後結婚產子，直至今年4月到派出所替兒子辦戶口才被揭發為失蹤人口，翌日與失散多年的家人團聚。湖南省桃源縣人民法院近日裁定鍾鵬犯強姦罪，判他15年有期徒刑。

現年37歲的張玲當年大學畢業後，因爭執離家出走，在常德市工作，其後經男朋友介紹認識鍾鵬，對方說可在長沙給她介紹一份高薪工作。她2010年1月在桃源縣漆河鎮與鍾鵬見面，卻被對方帶到家中強姦。當時鍾鵬已婚，並有一名20多歲的女兒，惟鍾鵬的妻女卻成為禁錮張玲的幫兇。鍾鵬對張玲聲稱，假如她替他誕一子便放她走。之後鍾鵬每周均侵犯張玲一次，同年張玲誕下一女，精神漸漸失常。

直到2014年，鍾鵬怕東窗事發，將張玲帶到桃源縣熱市鎮一座廟安置，廟主給了鍾鵬一些錢留住張玲。張玲2018年和廟主的大兒子結婚後誕下一子。今年4月到鎮上派出所給兒子辦戶口時錄入個人資訊，才被警方揭發身世。鍾鵬的妻女事後也被警方以涉嫌非法拘禁罪刑事拘留，但因為已過追訴期，兩人未被起訴。