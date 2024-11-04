Lunch哥與67歲退休女保安涉死因庭外非法集結　控方撤回控罪

人稱「Lunch哥」的活躍示威人士李國永，涉嫌於2020年一宗死因研訊期間，與一名退休女士在法院外滋擾證人。兩人被控刑事藐視法庭，在高院受審後被判罪成，今年9月被入獄3個月。兩人因這事件，同被控非法集結罪，案件今（4日）在西九龍裁判法院再提訊。控方申請撤回控罪，獲法庭批准。

兩名被告分別是20歲學生李國永，以及67歲退休女保安員賴瑞英。他們被控於2020年8月24日，在西九龍法院大樓A座外非法集結。

在兩人面對的藐視法庭案中，作為原告的律政司在開案陳詞指，2020年8月24日，死因庭處理一宗備受關注的死因研訊。當日下午近5時，證人「H女士」、「H先生」和「C小姐」離開西九龍法院，擬登上私家車期間，被約30人包圍，有人大聲辱罵和舉中指。李國永和賴瑞英身處人群中指罵。法官指，李國永和賴瑞英故意跟隨證人，並用侮辱性說話指罵，包括說「假老母」，法庭遂裁定兩人罪成，判處兩人均入獄3個月，兼下令兩人須向律政司支付訟費。

案件編號：WKCC 2888/2020