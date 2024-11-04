6至9月出生率較去年同期增9.8% 　議員倡貼BB相帶動氛圍

本港的出生率持續偏低，政府去年推出包括2萬港元新生嬰兒獎勵金等措施，鼓勵生育。勞工及福利局副局長何啟明表示，今年6月至9月有11,807名嬰兒出生，較去年同期增加9.8%。有議員建議政府部門在辦公室添加「BB相」布置，推動「小朋友好可愛」的社會氛圍，亦有議員建議政府帶頭舉辦活動，讓年輕人「多啲出Pool」。

政府去年推出包括2萬港元新生嬰兒獎勵金，當局早前指截至今年9月30日已向25,841名申請人發放總金額約5.2億港元獎金。立法會研究人口政策和措施小組委員會今日召開會議，當局文件指截至今年9月30日接獲26,948宗合資格申請，計劃在推出2年後作檢討。何啟明指雖然今年6月至9月嬰兒出生率有上升，但未能確定出生率上升與相關措施的關係。

針對出生率低，議員鄧家彪指需營造「小朋友好可愛」的社會氛圍，建議政府在辦公室添加「BB相」，讓公務員「睇到BB相好開心、唔好加班、返屋企陪老婆」。他期望由公務員帶動社會氣氛，讓有能力養兒育女的人士「由唔肯變做肯」。古時亦有「屋仔、老婆仔、人仔、車仔」的「四仔主義」，他指住屋需要最重要，期望當局推出「青年儲蓄置業計劃」，鼓勵年輕人自願儲蓄並確保他們有「上樓權」買資助性房屋。

何啟明形容「建議好創新」，會和公務員事務局研究多找嬰兒圖片張貼，承認自己有張貼，但指「唔係每個人都有咁嘅材料」。他亦同意「屋仔」是基本需求，政府有措施讓青年人更易買居屋或綠置居。他表示，現時綠白表的首期約10萬至20萬港元，對「青年儲蓄置業計劃」持開放態度，稱政府也希望讓大學生或青年能夠有「屋仔」。

議員梁毓偉則指應響應國家提倡營造「生育友好型社會」，關注如何鼓勵青年「多啲行出嚟，多啲出Pool，多啲認識交友」。他建議政府內部可帶頭舉辦公務員交友活動亦可倣效內地官方的「青年驛站」，讓青年有更多平台認識異性並結婚生子。