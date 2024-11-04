聯盟促簡化低空經濟試點審批程序　引述政府保證邊學邊做

外界一直要求政府發展低空經濟追落後，政府早前成立「發展低空經濟工作組」，「大灣區低空經濟聯盟」今（4日）與工作組交意見，身兼聯盟創會會長的議員葛珮帆在會後指已建議港府簡化試點項目的審批程序等，又引述工作組組長回應指發展低空經濟要有探索精神，利用業界和學界力量；並保證會「邊做邊試」，不會等到基建完成才發展，有長遠規劃。

葛珮帆指該聯盟在會面時提出10個發展低空經濟的建議，在頂層設計方面，希望港府制訂低空經濟發展策略，促進本地與大灣區城市合作，推動香港成為國家低空經濟的對外示範基地，又指港府應積極推進低空經濟試點項目，例如消防應急、保安巡查、建築地盤應用、城市管理及旅遊等領域，為申請項目提供一站式服務，減少審批時間；載貨載人試點項目也應盡快放開申請。

她亦建議制訂低空經濟應用場景的需求清單，讓各界根據清單精準參與建設，例如為偏遠鄉村、離島長者送藥，觀光旅遊及救火救急等等。聯盟還建議包括完善相關法規，考慮到眼前和長遠發展的規模、速度；撥專項基金支援，培養本地初創企業，吸引低空經濟人才；完善本地網絡基建等。

聯盟亦建議促進粵港澳跨境低空航線工作，指現時廣州已提出，由琶洲港澳客運碼頭到香港中港城、香港國際機場低空跨境航線，港府要盡快和大灣區加強對接，盡快落實低空跨境航線，並優化低空航權政策和航權運用，做好一地兩檢和兩地一檢安排。

身兼成員的議員陳紹雄指出，既然要發展跨境低空經濟，應成立跨部門工作組專門負責，並和大灣區城市互相配合，推進包括法律法規、產業鍊領域的強強合作，又指「香港不能單打獨鬥」。