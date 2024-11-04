科企爆拖欠薪金半年　逾500員工集體維權

國產伺服器中央處理器（CPU）知名企業合芯科技近日被爆拖欠員工資金半年之久、超過500名員工集體通過勞動仲裁維權。

一名自稱合芯科技上海分部的員工早前分享公司內部公告截圖，顯示公司在6月時多次通知員工4月和5月的工資將延遲發放。直到6月下旬，員工才收到4月的工資，剩餘工資何時發放仍然未定。另有爆料稱，公司5月起不僅停發工資，甚至要求員工簽署放棄繳納社保和公積金的聲明，並安排員工居家待業等。媒體報道指，該公司申請了勞動仲裁延期，但未知何時有結果。社交媒體亦傳出大量關於合芯科技的聊天截圖，包括調整部分人員薪酬、取消發放去年績效獎金、公司工作群全員禁言等。

總部位於廣東省廣州市的合芯科技於2014年成立，註冊資本1.58億元人民幣（約1.75億港元），最初名為中晟宏芯。公司大股東兼董事長為姚克儉，核心管理層還包括其兩名兄弟姚克誠與姚克銜，廣州經濟技術開發區管委會與廣東省財政廳也為參股股東。據報姚氏三兄弟已失聯，對於員工的訴求和公司的資金狀況均未明確回應。