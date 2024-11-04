10月季風弱天口㷫　三項氣溫均破紀錄

由於華南的東北季候風較正常弱，本港的10月遠較正常溫暖，天文台今日(4日)表示，上月平均最高氣溫攝氏30.3度、平均氣溫攝氏27.3度及平均最低氣溫攝氏25.4度，分別較其正常值高2.2度、1.6度及1.5度，全部皆是有紀錄以來10月的最高；同時，上月共有3天出現酷熱天氣，亦是歷來10月的其中一個最多。今年10月溫度可謂冠絕往昔。

另外，上月亦遠較正常少雨，總雨量為11.3毫米，只有正常值120.3毫米的約百分之九。而本年首10個月的累積雨量為2,115.6毫米，較同期正常值的2,363.1毫米少約百分之十。

至於熱帶氣旋方面，雖然10月初的超強颱風「山陀兒」北上台灣，但受其外圍下沉氣流影響，本港在上月1日大致天晴及酷熱，天文台氣溫上升至全月最高的攝氏34.2度，是有紀錄以來10月絕對最高氣溫的第三高。此外，當日錄得平均氣溫攝氏30.9度，是有紀錄以來10月的最高。

而10月下旬在菲律賓以東海域誕生的熱帶氣旋「潭美」，在上月25日晚上為本港帶來多雲天氣，在東北季候風及潭美的共同影響下，翌日本港大致多雲及有幾陣驟雨。當日本港多處曾錄得強風。而隨着潭美遠離，當晚及翌日早上本地風力逐漸減弱。