公安機關跨區執法逐利猖獗　重創民營企業

內地進一步規範公安機關辦理刑事案件適用資金凍結措施，公安部近日印發相關規定，整治執法突出問題。文件中針對跨區域凍結的規定與一些地方被稱為「遠洋捕撈」的跨區執法辦案現象有密切關係。有省內部參考文件指出，珠江三角城市已成為的重災區。

所謂「遠洋捕撈」，是指近年來一些地方為完成工作指標、同時面臨經濟下行的背景下，少數公安機關跨省、跨區域異地執法等情況。在一些「遠洋捕撈」案件中，辦案方動輒對企業和個人財產進行查封、凍結、劃轉和罰款，企業負責人、高管被抓等情況也時有發生。如杭州一家網上銷售正規沐浴包的公司，被重慶某縣的公安機關以詐騙罪刑事立案，理由是當地陳某某購買「瑤浴包」後稱無效果，隨即出動300多名警力趕到杭州，抓捕該公司155人，據稱涉案金額高達2億元（人民幣，下同，約2.2億港元）。目前該案存在擅自降低立案標準、缺少異地執法辦案手續、辦案人員違規自行收取保管涉案財物等違反公安機關禁止逐利執法「七項規定」的問題。

近日曝光的一份《廣東省情內參》文件稱，近年深圳、廣州、東莞等珠三角城市已成為異地執法的高發地區。單在廣州去年以來就有近萬家企業遭遇異地執法，多為民營企業，且大部分明顯帶有逐利動機。其中，河南省焦作、商丘兩市公安局曾出動1,600多名警力到廣州市，對健康管理集團「壹健康集團」旗下的子公司「遠洋捕撈」。本來涉案總金額只有60多萬元（約66萬港元），惟辦案人員先後凍結該集團64個帳戶，凍結資金7.58億元（約8.4億港元），導致集團上市告吹、更瀕臨破產。