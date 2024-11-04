安排母任臨時工虛報工時呃42萬工資　印刷公司前經理認罪候懲

一名印刷公司前業務經理，藉安排母親在公司任職臨時職員，虛報工作時數達一年半，詐騙工資逾42萬港元。該前經理其後被廉政公署落案起訴18項欺詐罪，今(4日)於東區裁判法院承認所有控罪。裁判官決定先提取被告的背景報告，並押後至11月25日判刑，期間被告須還押。

被告房龍(39歲)，為富士膠片商業創新香港有限公司(富士膠片)前業務經理，今承認18項欺詐罪。其67歲的母親張麗蓮原本亦同被控18項欺詐罪，但今獲控方撤銷控罪。

案情透露，被告房龍於案發時在富士膠片擔任業務經理，並獲公司授權，可透過公司委託的一間人力資源公司聘用臨時職員，以解決人手不足情況。房於2021年8月安排其母親張麗蓮以時薪75港元受聘於上述人力資源公司，出任富士膠片的臨時職員。該人力資源公司會按張的工作時數，向富士膠片收取職員工資等費用。

廉署早前接獲貪污投訴，調查後發現房於2021年8月至2023年2月期間，在每月向該人力資源公司提交張的工作紀錄時，連續18個月均虛報張的工作時數；而當人力資源公司每月發出相關工時紀錄表及發票要求富士膠片支付費用時，房龍亦持續17次確認內容準確。調查又顯示，房在案發的18個月內，虛報張在富士膠片工作共5,700小時，從而詐騙該兩間公司向張發放工資共逾42萬港元，惟張於案發期間從未在富士膠片工作。

案件編號：ESCC 2131/2024