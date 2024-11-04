2022年大埔梧桐寨塌樹擊斃村代表事件　死因研訊今展開

大埔林村梧桐寨村2022年發生奪命冧樹事件，數名村民在修葺清除村內大樹枯枝，期間一截枝幹塌下擊中村代表，事主送院搶救後不治。事隔兩年，針對事件的死因研訊今日（4日）展開，預計審期5日。

是次研訊對象為死者丘玉生，他終年64歲。研訊由死因裁判官周至偉，連同5人陪審團一併審理。2022年10月28日，死者被樹砸倒送院，搶救無效。據死者兒子作供指，死者生前任職港鐵站務員。梧桐寨村姓丘村代表供稱，2019年開始，本案塌下的樹木有樹枝跌下，樹枝直徑長達7、8吋。村民向相關部門反映，獲回覆說沒有即時危險。死者是村代表，他擔心在附近拜神的長者會被樹壓中，遂自告奮勇去修剪樹枝。

數名梧桐寨村村民之後作供。姓鄭村民稱，死者事發前曾向他借用電鋸，表示打算清理樹木。事發當日，他到場時，本案塌下的樹木已被鋸開。期間，樹木突然倒塌，擊中相隔兩呎外的死者，死者隨即倒地流血。姓古村民則指，涉案的樹被風一吹，就會跌下如手臂一樣粗的樹枝。他依執法部門建議，用繩包圍，以寫有「危險」字樣的紙皮作告示。事發當日，古和其他村民，擬用繩固定已鋸的樹木，期間見到死者倒地。

案件編號：CCDI-1075/2022