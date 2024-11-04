維他奶前經理呃190萬元廣告訂單　女下屬認罪將頂證上司

飲品公司前市場經理被指隱瞞自己操控一間服務供應商，詐騙公司把多張戶外廣告採購訂單授予該供應商，合約金額總值約190萬港元。這名市場經理及其下屬另涉在內部審計時，以多份虛假報價單及戶外廣告巡查報告誤導公司。兩人控欺詐等3項控罪。案件今日(4日)在西九龍法院(暫代區院)審理。涉案下屬承認兩項串謀使代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪，涉案經理則否認所有控罪受審。庭上透露，女下屬將會轉為控方證人頂證上司。

2名被告分別是陳永峰(男、38歲)及姜梓萍(女、47歲)，2人案發時分別為維他奶國際有限公司(下稱「維他奶」)市場部經理及戶外展銷主任，現已離職。兩人被控兩項串謀使代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪。控罪指2人於2019年5月7日至6月30日期間，串謀陳碧琪，意圖欺騙其主事人而使用文件，即使用37份由文鏵廣告膠片裝飾擬備的戶外廣告檢查報告及31套由4間服務供應商發出的虛假報價單以誤導維他奶。

陳永峰另被控1項欺詐罪，控罪指他於2016年1月1日至2019年10月3日期間，向維他奶公司隱瞞他在Why Creative Graphic Design House 的權益，並意圖詐騙而誘使維他奶公司把39張戶外廣告採購訂單判授Why Creative Graphic Design House，令該公司獲得利益或維他奶蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。

案件編號：DCCC 344/2023