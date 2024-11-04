5億非經常撥款料後年乾塘　教局：設20億教師基金屬必要

政府透過新一份《施政報告》公布將撥款20億港元，設立教師專業發展基金，以提供穩定的資源支持教師專業的長遠發展。教育局今日(4日)表示，教學是一門學習的專業，在科技高速發展、知識日新月異的社會，教師必須要在專業上持續發展，才可以緊貼時代步伐，更新有關專業知識、技能等，從而促進學校發展和學生學習。教育局強調為教師提供優質的培訓、學習和實踐機會，提升他們的專業素養，是必要而且細水長流的重要工作，若缺乏持續及足夠的資源，實難以開展優質培訓。

教育局在程交立法會的文件中表示，為期10年的5億港元非經常撥款，預計將於2026/27學年後不敷應用，而培訓資金的需求將在未來數年達到頂峰，單憑每年的可賺取投資收入估計仍未足以支持2027/28及2028/29單一學年的預算開支。

局方建議早於2024/25年度設立基金，以便有足夠時間投資及賺取收入，非經常性撥款耗盡後亦可應用基金收入以繼續支持各項教師專業發展及培訓的資金需要。當局又預料頂峰過後隨後維持於平均每年約8,000萬港元，將以量入為出為原則，審慎管理和善用基金的投資收入，以支持所需開支。

當局續指，教師專業發展基金以信託基金形式成立，由教育局常任秘書長法團出任基金信託人，並將根據信託契約所載的架構和要點，妥善管理基金，基金的經審計帳目將每年提交立法會。