長遠解決博愛交匯處擠塞問題　議員促加建錦田及八鄉交通出口

為解決交通擠塞的問題，政府計劃在元朗博愛交匯處加裝紅綠燈，預計在今年第4季會完成安裝交通燈工程。有議員指單靠安裝紅綠燈，絕非長遠解決擠塞的方法，建議政府應盡快興建屯門往元朗方向，經過十八鄉迴旋處後加建錦田及八鄉的交通出口，有疏導分流作用。

議員周浩鼎今日(4日)召開記者就紓緩博愛交匯處交通擠塞的問題提出多項建議，除增設交通出口外，同時建議政府提供交通燈確實完工日期及使用該系統之時間表，以便居民盡早適應交通安排； 在使用系統後，建議政府應繼續監察交匯處在新系統下的情況，定期公布使用系統後的交通情況，確保新系統提高紓緩交通擠塞的效率。

他指車輛在⁠繁忙時段使用博愛交匯處的「車龍」長達200米，建議運輸署繼續加強分流車輛安排，可減低元朗博愛交匯處的交通負荷；在⁠相關係統使用時，有可能影響駕駛人士的駕駛習慣，建議運輸署回應建議的第一點的同時，亦應加強新系統的宣傳工作，除透過新聞及電台外，應提前在公路上的指示燈牌作出提示及加強網絡上的宣傳。

在加裝燈位後，他建議運輸署要留意車龍形成會否有所改變，因過往曾經有車輛因排隊駛入附近商場停車位，導致青山公路及朗日路堵塞致使公共巴士無法通行，希望把這方面的關註納入新系統工作安排之考慮。