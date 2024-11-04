中法宮廷近150件珍品將展出　下月起齊現身香港故宮

為慶祝中法建交60周年及中法文化旅遊年，香港故宮文化博物館將於下月起，與故宮博物院及法國凡爾賽宮聯合主辦「當紫禁城遇上凡爾賽宮-十七、十八世紀中法文化交流」特別展覽，展出北京故宮及法國凡爾賽宮近150件珍品，包括9件中國國家一級文物和凡爾賽宮頂尖收藏，及以多媒體技術重現路易十四致康熙皇帝的親筆信。

展覽共有4個單元，分別聚焦於紫禁城和凡爾賽宮的關鍵人物及空間、科學與外交、工藝互鑒與創新，以及藝術與思想交流，展品亮點之一是故宮博物院館藏的乾隆款畫琺瑯菊花紋壺(1783年)，此壺花紋因極具中式風格，過去一直被以為是廣東進貢清宮的器物，最新研究發現壺底有法國知名工匠「coteau」署名，證實原為法國製作，顯示中法工藝交流之盛；另一重點展品是凡爾賽宮近年收藏的花鳥紋銀壺(約1680年)，為當時廣東為海外市場製作，後為暹羅(現為泰國)使節進獻給路易十四的外交禮物，此外銷銀器體現了中法兩國當時相互引進及收藏來自對方文化珍品的事迹。

展覽亦以多媒體裝置重現1688年路易十四致康熙皇帝的珍稀親筆信，並設主題學習區域，訪客能進一步探索17、18世紀受中法交流影響的藝術品，發掘當中有關文化交流、互鑒、創新等有趣知識。

展覽將於下月18日在故宮文化博物館展廳9正式開放參觀，展期至明年5月4日，成人門票為150港元，7至11歲小童、全日制學生、60歲或以上長者等特惠門票則為75港元，亦可購買全館通行門票一併參觀同日其他展覽。館方指，展覽呈現17世紀下半葉至18世紀百多年間，中法宮廷在文化、藝術、科技等領域互相仰慕、啟發及交流的歷史，以及兩國源遠流長的珍貴友誼，計劃於明年第二季舉辦相關學術研討會。