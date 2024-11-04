鬧市封路搞單車節擾民　車手：郊區水塘更好踩

大型單車運動經常在鬧市舉辦，多處要實施封路措施，巴士線又要改道，令市民出行很不方便。《東呼即應》請來前港隊單車運動員分析，如果選擇郊區地方或者水塘附近舉辦單車賽事又是否可行？亦有議員建議政府未來可在北部都會區打造賽事場地。

前港隊單車隊隊員黃家豪指出，市區的路面反而沒有郊區好，因為可能有渠蓋，或者不太平坦的道路，亦有很多欄杆、金屬防滑的「貓眼石」，至於郊區相對較少。不過因為市區多了觀眾，氣氛會熱鬧些，多些人圍觀，運動員都會發揮得更好。

他指出一年有很多不同類型的單車比賽，都已經在偏僻的地方舉行，只不過可能一些較大型的單車節待等盛事才會選址在市區舉行。大型單車比賽一年可能舉辦一至兩次，通常有贊助商，他們都會想多些人知道，所以會選擇在市區舉辦，變相需要封閉一些比較繁忙的道路。所以他們很多會選擇約早上6時、5時許開始比賽，盡量遷就避開繁忙時間，的確會有少少阻礙市民，惟有大家體諒一下。

就水塘或偏僻位置，黃家豪指都適合單車比賽，但就會缺乏觀眾，無人知曉，贊助商可能會大減宣傳力度。另外來往馬鞍山及屯門的超長單車徑，則不太適合舉行比賽，因為單車徑中途會有很多欄杆、凸出來的減速帶，可能會有很多路與路之間的接駁位，加上單車徑的設計比較窄，其實是很危險。

今次「沙田單車節」在城門河舉辦，主要以「四方圈」方式舉行。黃家豪指以往都有很多此類比賽，但因在周六及周日想封路舉行單車活動時，又會有想出入的貨車，變成很難封路，所以只一年一次在城市內舉行這種「四方圈」比賽。

黃家豪又認為，香港作為賽事舉辦地之一，其實已勝過其他國家及地區，尤其是「三隧三橋」的賽道吸引到不同外地選手來港。而以住香港公路單車比賽都有10場至20場，但現在要全面封路，可能有些居民會反對，令香港公路單車比賽愈來愈少。他認為可多些封閉不同路線比賽，讓更多公路選手參加，尤其是現在學界選手愈來愈多，香港公路比賽運動水平亦應相應提高，才可貼近以前亞洲一哥水平。

議員容海恩則稱，在市區、旺區舉辦大型賽事確實會較具吸引力，亦理解賽事或會為部分市民帶來不便，因此政府處理相關審批時應當充分平衡各方需要。另外在物色場地方面並不容易，認為政府可研究和物色其他合適舉辦賽事的場地。她亦曾接獲市民關於單車的求助或投訴，指部分單車使用者沒有遵守道路使用規則，所以希望政府加強路面安全和相關宣傳教育工作，並考慮在一些單車違規黑點加強執法。

容海恩認為長遠而言，政府規劃未來社區發展，例如北部都會區等大型發展項目時，應在道路設計上多考慮單車和其他電動可移動工具使用者的需要，例如提供足夠空間，藉此照顧隨着社會變化，而衍生的不同道路使用者需求，從而減少意外發生。

有關沙田單車節的封路安排，運輸署回應《東呼即應》時指，事前有聘用交通顧問檢討，經評估後不會對當區運輸服務造成嚴重影響，署方亦提到活動當日一直密切監察當區交通情況，有關路段交通及運輸大致正常。