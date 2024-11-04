港大預測抑鬱人口每年逾5.7萬　耗過25億元醫療資源

新冠疫情後，全球精神健康問題備受關注，港大醫學院研究預測，本港每年將有高逾5.7萬人患抑鬱症，帶來超過25億港元醫療成本，其中少數難治型抑鬱症患者耗用近半相關醫療資源。團隊表示，研究反映本港將持續面對抑鬱症帶來的嚴峻挑戰，凸顯積極精神健康策略的迫切需要。

港大醫學院研究團隊開發出健康經濟模型，預測2023至2032年期間抑鬱症相關的醫療成本和死亡率，利用來自醫院管理局的全港電子病歷，聚焦2014至2016年間25,190名抑鬱症患者，進行為期7年的隨訪至2020年。在本港維持現狀情境，即未引入任何新的治療或干預策略下，模型預測由2023至2032年，本港每年將有55,849至57,896人患抑鬱症，帶來年均醫療成本超過25.1億港元，並將持續高企，其中精神科護理成本開支為4.735億港元；男性確診所需資源更多，尤其有健康問題的男性患者(65歲及以上)將面臨的個人醫療成本和死亡風險最高，而青少年患者則將導致最高的精神科護理開支。

模型又預測，少於20%患者會發展為難治型抑鬱症(即接受兩種抗抑鬱劑後仍未達到緩解期)或相關合併症，但卻耗費31%至54%抑鬱症相關醫療資源，反映早期干預對於挽救病例及節約醫療成本至關重要。研究團隊表示，當局制定相關政策時，應預視抑鬱症對醫療系統的持續負擔，針對青少年和健康問題人士等高危社群，應盡早提出及時的干預和長遠規劃，並針對難治型抑鬱症提供早期干預措施，以節省醫療成本。