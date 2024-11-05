美總統選舉今舉行　賀錦麗特朗普爭入白宮

全球矚目的美國總統選舉周二（5日）舉行，各地票站開放時間因州而異，其中佛蒙特州部分投票站於當地時間清晨5時（香港時間傍晚6時）就會開放，為全美最早，其餘州份投票站大多於當地早上6時至8時陸續開放。美國民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗及共和黨總統候選人、前總統特朗普爭取入主白宮，選前民調顯示2人勢均力敵。

兩黨候選人周一（4日）繼續將在搖擺州分拉票。特朗普先到有16張選舉人票的北卡羅萊納州，他在羅利市向支持者表示，如果每個選民都出來投票，民主黨就無能為力。特朗普亦會到賓夕凡尼亞州的雷丁及匹茲堡，這個州是最重要的搖擺州，共有19張選舉人票。他之後再到密歇根州的大急流城，選舉會留在佛羅里達州棕櫚灘投票及等候選舉結果。

至於賀錦麗就在賓夕凡尼亞州5個城市拉票，包括出席費城藝術博物館前的集會，美國天后Lady Gaga、拉丁歌手Ricky Martin、Fat Joe以及名嘴奧普拉都會為賀錦麗站台。到投票日當晚，她再返回華盛頓的母校霍華德大學出席選舉之夜等候開票。

根據賭盤追蹤網站，賭盤目前認為，特朗普贏得總統選舉的機率為54.6%，較之前的63%大跌，但仍比賀錦麗的45%為高。