東方日報A1：誰主白宮　今決雌雄

每4年一度、牽動全球政經的美國大選於當地時間周二舉行，至少7,500萬名選民已提前投票。爭取入主白宮的共和黨總統候選人特朗普及民主黨總統候選人賀錦麗，周日分別到多個搖擺州份作最後衝刺。特朗普在賓夕凡尼亞州重提自己遭企圖暗殺事件，指不介意製造假新聞的媒體被槍擊；賀錦麗則前往密歇根州拉票，斥有人試圖散播仇恨、製造混亂。多項民調顯示，兩人選情相當緊湊，雙方在全國乃至決定勝負的關鍵搖擺州支持率差距，均在誤差範圍內。

周日是上月29日以來，兩名候選人首次沒有在同一天到同一州造勢。特朗普前往賓夕凡尼亞、北卡羅萊納及喬治亞等3個搖擺州。特朗普在握有最多選舉人票的賓夕凡尼亞州出席戶外競選集會時，質疑賀錦麗提出多項政策理念，但為何不在擔任副總統的4年期間落實。

他又重提兩次暗殺未遂事件，指講台上雖設有防彈玻璃，「但我們面對假新聞對嗎？要向我開槍，寫假新聞的人會先中槍。我對此並不介意，我不會介意」。此番表態引起爭議，被指是他繼日前揚言要瞄準支持賀錦麗的前副總統切尼女兒伊莉沙白後，再發表暴力言論。其競選發言人解釋，特朗普是考慮到媒體的安全。

特朗普稱自己2020年選舉後不應該離開白宮，如今他會收拾殘局，為美國帶來新的黃金時代。在另一場合受訪時，他強調自己大幅領先，相信勝負在選舉當晚就會揭曉，但承認自己有可能敗選，他指：「是的，我想，你知道的。我猜可能會輸，可能會輸。我是說，這種事是可能會發生的，對吧？但我認為我領先優勢明顯，不過，你也可以說，對，對，你可能會輸。不好的事情可能會發生。」

另一方面，賀錦麗在密歇根州出席教會活動並發表長約11頁的講話，表示今次大選為選民提供了拒絕混亂、恐懼和仇恨的機會，又指美國決心結束仇恨和分裂的一頁，制訂新的前進道路。她又探訪一間黑人開辦的髮型屋和一間餐廳，並向阿拉伯裔美國人社區承諾，一旦當選將竭盡所能結束加薩戰爭，但全日未提及特朗普。她又透露，已提前用郵寄方式完成投票。

在投票日前夕，賀錦麗周一將與多名超級巨星在費城和匹茲堡舉行最後造勢大會。較早前，逾萬名女性上周六在華盛頓舉行年度女性大遊行，沿途高叫口號支持賀錦麗，並強調捍衞婦女生育權利。華盛頓保安明顯加強，以防範大選期間可能發生的暴力事件。白宮、華盛頓紀念碑、國會山莊、賀錦麗官邸等地已經加裝圍欄。由於2021年1月發生國會山莊暴亂，特勤局早前宣布，明年1月6日國會認證選舉結果當日會列為國家特別保安事件，保安級數與發表國情咨文同等。

美媒預計，大部分州份當地周二晚至翌日凌晨會有結果。各地票站開放時間因州而異，其中佛蒙特州部分投票站於當地時間周二清晨5時（香港時間周二傍晚6時）就會開放，為全美最早，其餘州份投票站大多於當地周二早上6時至8時陸續開放。按照過去情況，佛羅里達州結果預計最快出爐，通常入夜後已完成點算九成選票。相較之下，威斯康辛州及賓夕凡尼亞州因有大量郵寄選票，計票速度恐受影響，密歇根州獲允許在選舉日前清點郵寄選票，有望較快公布結果。

■本報綜合報道

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