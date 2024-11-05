網售消防器材品質參差　偷工減料成風

內地官媒節目日前揭露，部分網上售賣消防器材存在價格相差懸殊及品質參差等問題，一些產品甚至一燒就穿，其包裝卻印有中國強制性產品認證標誌。該節目批評，個別商家為了追逐利潤，把消防安全拋在腦後。

經調查，記者發現網上出售多款宣稱能夠「應急30分鐘」防火防災面具，價格非常懸殊，最貴可達50元（人民幣，下同，約55港元），最便宜只需數元。有商家承認，他們出售「國標」及「非國標」產品，其中非國標即是偷工減料假貨，仍會在包裝盒貼上中國強制性產品認證標誌，消費者難以辨別真偽。其中一名商家更稱，旗下非國標產品外觀均有國標標識，當應付抽檢時就用真正符合標準產品送檢。

在明查暗訪期間，記者前往湖南省長沙市某間出售防煙防毒面具（即過濾式消防自救呼吸器）的公司，並發現產品外觀印有標識，甚至可以通過掃碼驗證。惟他發現非國標產品耐火材料部分極為單薄，只要用火一燒，面具立刻留下一個大洞。該公司員工承認，面具材料並不耐熱，很難在火災中保持完整性，濾罐只使用無法過濾毒氣的活性碳。

節目強調，消防安全不是兒戲，一定要認準合格產品，方能讓救命工具在關鍵時刻發揮功效，保護生命安全。