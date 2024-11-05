國乒前隊長隨大陸師生團訪台　陸委會稱一視同仁

馬英九基金會周一（4日）宣布本月底將邀請第二批大陸師生團赴台交流，台灣陸委會副主委、發言人梁文傑表示，對所有申請案都一視同仁。此次訪台名單當中，最受矚目的包括奧運6金得主、大陸男子乒乓球代表隊前隊長馬龍，以及東京奧運射擊冠軍楊倩。

梁文傑稱周一收到來函，程序上先由教育部先審核，之後再到陸委會，會按照一般流程審查。他指出，近期大陸很多學校師生都陸續前往台灣，除了邀請的人不一樣，其他沒太大差別。至於這次大陸師生團包括知名運動員會否有特殊考量，梁文傑稱馬龍當然是很特別的選手，但審查標準相同，審查時間亦足夠，通常是陸委會審查通過後，陸方反而不願放人來，有時大眾以為是陸委會阻撓。

馬英九基金會執行長蕭旭岑周一開記者會宣布，這次邀請包括北京大學、清華大學、復旦大學、中山大學、浙江大學、福建師範大學、北京體育大學7所大學共40名師生，於本月27日訪台9天，將與台灣大學、台北清華大學、政治大學、陽明交通大學、文化大學、長庚大學6所大學交流，並參觀台灣著名景點。