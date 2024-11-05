進博會上海開幕　華稱將實施更多單邊開放措施

第七屆中國國際進口博覽會周二至下周日（5至10日）在上海舉辦，中國國務院總理李強周二於進博會開幕式發表主旨演講，表示中國會堅定不移開放合作，促進全球繁榮。他指中國願進一步開放市場，包括將實施更多單邊開放措施，並將繼續推動電訊、互聯網、教育、文化、醫療等領域有序擴大開放，繼續實施單方面免簽政策，持續辦好進博會等大型會展。

李強致詞時表示，當今世界面臨百年變局，逆全球化思潮抬頭，單邊主義、保護主義明顯上升，全球和平發展事業面臨的不確定、不穩定因素增多，在這種情況他們愈要堅持擴大開放，推動持久的和平穩定、發展繁榮。他提到中央推出一攬子增量政策後，主要經濟指標全面回升，經濟運行出現積極變化，呈現良好態勢。他強調，中國經濟良好的基本面沒變，新動能正加快成長壯大；又指中國政府有能力推動經濟持續向好，有條件加大逆周期調節力度，對實現今年經濟目標及今後一段時期中國經濟發展充滿信心。

李強周一（4日）下午在上海，分別會見來華出席進博會的哈薩克斯坦總理別克捷諾夫和烏茲別克斯坦總理阿里波夫，稱中方願與兩國加強發展戰略對接，繼續擴大雙邊貿易規模，共建「一帶一路」。會晤後，李強與別克捷諾夫共同見證簽署有關合作文件。