逾66%受訪者指需節衣縮食　工會建議加薪不少於5.5%

雖然政府指本港經濟有增長，但市場氣氛仍然低迷。有勞工團體公布的調查結果顯示，受訪者本年度普遍加薪4.5%，逾52%受訪者對加幅表示不滿或非常不滿，半數人同意需要透過加班、兼職賺取額外收入；66.6%受訪者同意需要節衣縮食，建議僱主加薪不少於5.5%。該工會又指輸入外勞計劃令僱主只願意支付本地薪金中位數招聘外勞，令僱主沒有誘因加薪。

有工會在本年8月至10月中進行薪酬趨勢及期望調查，收回1,123份有效問卷。調查結果發現有63%受訪者本年度獲加薪；36.1%受訪者被凍薪，凍薪情況由去年的9%下降至不足1%。52.3%受訪者對薪酬調整表示不滿或非常不滿，只有13%表示滿意或非常滿意。結果亦顯示調整幅度及情況對僱員構成生活壓力，47.8%受訪者認為需要加班或另找兼職以賺取額外收入；66.6%受訪者認為需要縮減開支。

在交通開支方面，工會指集體運輸開支方面於去年及今年相繼加價，專營巴士於去年6月車費加幅達到3.9%至7%不等，港鐵今年6月加價3.09%；的士於今年7月平均加幅亦達到7%至9%，而今年8月份的中小型住宅單位的相關租金指數比去年同期升7.03%；消委會亦發現日常生活中價錢不變但分量縮減的「縮水式通脹」。

調查指最多受訪者表示加薪5至7%才合理，而該工會建議僱主加薪不少於5.5%。議員林振昇指數字比去年建議的6%低，指去年疫後復常很多人因為失業或被扣薪因此期望值較高，半年通脹及期望值均較平穩。他又指有去年被凍薪者期望追2年通脹，故工會有此需要考慮「未來本地、周邊經濟增長預測」等因素。

另外，該工會又指放寬輸入勞工政策會影響本地就業薪酬待遇。現時輸入勞工只需支付行業薪金中位數，林振昇指政策令僱主不願聘請50歲或以上的高齡員工，只願意支付中位數聘請外勞，建議當局嚴謹審批輸入勞工政策。勞聯副主席譚金蓮補，充輸入勞工或會令行業薪金固化。

代表基建行業的張永豪表示，現時行業工作量下降並有凍薪情況，輸入外勞令前線員工議價能力下降。代表運輸及物流業的諸漢松指出疫情後員工工作量有增無減，認為企業盈利有改善應分享經濟成果。代表旅遊服務業的黃嘉毅指旅遊業受政治、經濟等敏感因素影響，導遊開工不足轉為散工或兼職，又指政府建議推出深度遊令成本上升，導遊變相減薪。