人大常委會審議　增地方債務限額置換存量隱性債務

十四屆全國人大常委會第十二次會議周一至五（4日至8日）在北京舉行，周一會上審議了國務院關於提請審議增加地方政府債務限額置換存量隱性債務的議案，財政部部長藍佛安受國務院委託作出說明，全國人大財政經濟委員會副主任委員許宏才報告關於該議案的審查結果。

內媒指出，從上述議案名稱可見，這次將增加「地方政府債務限額」來置換存量隱性債務。此前市場上有關置換債券如何發行有不同意見，有建議發行特別國債或增發國債來置換地方隱性債務，亦有人認為應發行地方政府債券來置換隱性債務，從議案名稱來看較大可能是發行地方政府債券來置換。內地政府債務實行限額管理，政府債務餘額須在全國人大批准的限額內。市場期待一次性較大規模置換債券的規模，分析預計超過4萬億元（人民幣，下同，約4.4萬億港元），也有聲音認為可能達10萬億元（約11萬億港元）。

會議另聽取關於學前教育法草案、文物保護法修訂草案、礦產資源法修訂草案、能源法草案、反洗錢法修訂草案、監督法修正草案審議結果的報告。國務院亦提出關於提請審議仲裁法修訂草案、科學技術普及法修訂草案、關於延長授權國務院在營商環境創新試點城市暫時調整適用計量法有關規定的決定草案等議案。