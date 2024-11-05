上任逾兩年　特首民情指數創新低

新一屆政府上任逾兩年，最新的民意調查結果顯示，特首李家超無論在政評數值、社評數值及民情指數均下跌，當中社評數值更首次跌穿正常值100，只有99.2分，跌幅為3.6分，民情指數更跌至不足108分，創上任以來新低。

香港民意研究所今日(5日)公布9月的數據，指聚焦特首李家超上任以來的民情，政評數值於過去27個月以來相對平穩，維持在106至118之間窄幅上落，最新政評數值為108.8分，較兩個月前微跌0.5分。

社評數值波動相對較大，2022年7月至2023年1月期間，社評數值一直在105分上下的低位徘徊，然後於2023年2月急升至127分的高位。及至2023年7月，社評數值又回落至110分以下的水平，並於2024年9月首次跌穿正常值100，最新社評數值為99.2分，跌幅為3.6分。

至於整體民情指數走勢與兩者大致相同，在過去27個月沒有出現大上大落，當中2023年 2月為李家超上任以來的民情最高點。及至最近半年，即2024年3月至9月，政評數值於 110分以下水平徘徊，而社評數值則持續下跌，以致最新民情指數跌至不足108分，較7月份下跌2.0分，並創下他上任以來最低記錄。