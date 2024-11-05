境內外勾結圖偷運稀有金屬鎵出境　國安機關查處

國家安全部周一（4日）發布消息，國安機關近期會同有關部門處置了一宗境內外人員為謀私利相互勾結、企圖將稀有金屬鎵偷運出境的案件。國內某金屬材料公司人員受境外人員指使，在國內採購金屬鎵並轉交他人運送出境，當局開展聯合執法活動，涉事企業和有關責任人員已受到法律追究。

鎵因在晶片、光纖、新能源電池等行業中具重要作用，被稱為「半導體工業新糧食」，去年列為出口管制物項。國安機關接到舉報，境外人員杜某受國內某金屬材料公司人員湯某所託，欲將國家管制物項攜帶出境，幹警及時趕到制止，在其隨身行李查獲一個裝有金屬鎵的瓶子。鑑於涉及數量少，且未造成實質危害，杜某只受到批評教育。國安機關另調查湯某及其公司，發現今年初湯某受境外人員范某指使，明知鎵為中國管制物項，卻因利益誘惑而鋌而走險，將裝有金屬鎵的瓶子轉交杜某，委託其攜帶出境轉交范某。

國家安全部周二（5日）再發文指，近年境外間諜情報機關持續加大對中國數據領域滲透力度，妄圖竊取其核心數據，危害國家安全。文章呼籲民眾在工作和生活中注重保護國家重要數據以及個人敏感數據，警惕境外間諜情報機關竊取國家核心敏感數據。