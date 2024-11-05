零售餐飲傑出服務獎　267人成零售大使　商界組織盼樹立榜樣

零售餐飲商戶近期被批不夠好客，有商界組織舉辦「傑出服務獎」，頒發70個獎，表揚優勢零售從業員，又委任逾260名「零售大使」，宣誓竭盡所能提供優質服務。組織期望獎項等能為同業樹立榜樣。

香港零售管理協會今日(5日)舉行「2024 傑出服務獎」發布會，並宣布會從385多位從業員中，通過神秘顧客評審，挑選267人成為「零售大使」。而踏入第39屆「傑出服務獎」以「零售有禮創新 贏盡顧客歡心」為主題，頒發近70個獎項，包括全新「零售直播王大獎」。

協會主席謝邱安儀致詞時表示，獎項與同業走過高山低谷，不論早前新冠疫情及現時北上消費、旅客消費模式轉變，與人手不足的挑戰，但指唯一不變的是表揚優秀前線員工的初心。她又提到，今年新增直播王大獎，收到140段參賽片段。謝太提到，直播銷售愈趨普遍，亦是年輕人購物模式，認為同業要創新求變，樹立良好榜樣，並期望前線員工及管理層群策群力，為顧客帶來最優質的消費體驗。

聖誕黃金檔期將至，零售管理協會預期港人外遊、北上消費效應對業界的影響仍然嚴峻，給商戶多做優惠推廣吸客。協會又說期望內地政府恢復深圳旅客「一簽多行」，甚至放寬至大灣區市民。

協會主席謝邱安儀出席活動時表示，12月港人有長假期，不少人會外遊或離港，難免對零售業影響大，但認為聖誕始終為送禮節日，期望同業多做點推廣，又說過去銷售表現跌幅較低的類別商服會做很多大型推廣宣傳。

對於內地官員南下會見港府高官，謝太期望能夠盡快恢復「一簽多行」，令帶旺街道人流，相信零售業能夠受惠，又認為措施能促進大灣區兩地居民交流及融合。不過，她相信效應需時反映，但指香港勝在貨品類型闊度大，又是自由貿易港，只要不斷求變創新，向周圍城市學習，定能渡過困境。