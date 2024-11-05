乾風夾氣旋料降溫　立冬翌日最低21°C　濕度僅35%易爆坼

後日(7日)便是廿四節氣中的「立冬」，代表秋季結束、冬季正式來臨，加上熱帶氣旋「銀杏」預料將與乾燥的東北季候風共同影響，本港未來數天將會降溫，同時亦相當乾燥。天文台預測，立冬翌日低見攝氏21度，且相對濕度亦低至35%。雖然天氣未必立即變凍，但翻風容易「爆坼」，大家謹記補濕啦！

在今日(5日)下午4時，颱風銀杏集結在馬尼拉之東北偏東約650公里，預料向西北移動，時速約15公里，移向呂宋海峽一帶並逐漸增強。天文台預測，銀杏會在未來一兩日逐漸增強並移向呂宋海峽一帶，隨後較大機會轉向偏西方向移動並進入南海中北部，預料屆時受乾燥的東北季候風影響，銀杏會有所減弱。

另外，乾燥的東北季候風會在未來數日影響廣東沿岸，該區普遍晴朗及乾燥，早上稍涼。天文台預料季候風會在下周初持續影響華南，但在東北季候風及銀杏的共同影響下，周末期間至下周初華南沿岸海域風勢頗大。

根據九天天氣預報，明日至本周六(6日至9日)氣溫將逐步下降，介乎攝氏21至28度，相對濕度亦逐日減少，最低只有35%；下周日起至周四(10日至14日)期間將再度回暖，介乎攝氏22至29度，而相對濕度仍徘徊在40%至85%之間，當中下周日、一(10日及11日)有一兩陣驟雨。