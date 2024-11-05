調查期間偷去他人背囊及財物　男警3項盜竊罪成囚15個月

一名男警被指在調查兩宗懷疑爆竊案期間，偷去屬於屋主的首飾和iPad。他之後再於牛頭角一間酒店的大堂，取去他人的背囊，之後假裝拾到失物把背囊交還警署，但原來背囊內的iPad Pro、充電線及插座已遭盜去。男警被控3項盜竊罪。他早前承認兩罪，並於今日(5日)在粉嶺法院承認餘下一罪。裁判官批評被告在當值期間犯案，嚴重違反誠信，屬加刑因素，就兩罪判他入獄15個月，並需賠償5,200港元予事主。

31歲被告許浩誠，2012年開始擔任警員。他今日承認一項盜竊罪。控罪指他於2024年7月21日，在觀塘區牛頭角宏光道君立酒店大堂，偷竊一部iPad Pro、一個67W充電插座及三條充電線，總值5,200港元，而上述物品為李世林的財產。案情指，當日下午3時許，事主李世林在酒店大堂準備入住，期間把載着上述被盜物品的背囊放在梳化，無人看管。被告取走背囊。約一小時後，被告到警署報案，指自己在宏光道對開檢獲一個背囊。惟警員調查期間，發現原本裝在背囊的財物不翼而飛。

他早前承認兩項盜竊罪。案情顯示，2022年12月11日，居於大埔一單位的男子發現單位被爆竊，兩個首飾盒不見了，於是報案。被告有份到場調查。至2023年3月31日，居於上水一單位的女子發現單位被爆竊，點算後，發現兩部iPhone、首飾、手錶等物品不見了，於是報案，當時她肯定其iPad仍在身邊。被告有份到場調查。同晚，她發現iPad不見了。她用蘋果搜尋功能，發現iPad在粉嶺昌盛苑對開一間餐廳。4月1日，昌盛苑清潔工在一單位外的走廊，發現上述iPad，遂交還管理處。同日警員搜查被告單位，發現屬於大埔單位爆竊案事主的手鏈及頸鏈，另發現被告的手機及電腦，曾連接上述一度遺失的iPad。

辯方求情時提及，被告在過去社會動盪時期，受到「起底」對待，備受壓力。不過，辯方同意壓力跟犯案無關。裁判官判刑時指，其中兩項控罪中，被告在當值期間犯案，嚴重違反誠信；餘下一罪中，被告利用事主一時大意盜去財物。考慮到被盜財物價值等因素，以9個月至12個月為3罪量刑起點，因被告認罪，及顧及量刑整體性，把刑期定於15個月監禁。

案件編號：FLCC 2188、2320/2024