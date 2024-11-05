指彩虹邨15年重建時間太長　區議員憂長者遷居適應難

黃大 仙區議會今日（5 日）討論彩虹邨重建的清拆及遷置方案。雖然當局形容彩虹邨重建計劃已在地區上多次諮詢，有關研究是一項以人為本的人文工程，但有區議員關注街坊遷離舊居所，未必適應新的居住環境，況且15年的重建時間太長，區內長者有生之年看不到重建完成，要求當局採用科技壓縮工程時間，亦有區議員留意到區內學校的去留問題。

彩虹邨將會分三階段重建，由於第二 、 三 期的建議尚在初步構思階段，黃大仙區議會上今日的討論集中在第 一 期重建的清拆及遷置建議。房屋署代表指計劃在2028年開始先遷置居民去新美東邨，開始第一期工程，當舊樓宇拆卸新樓宇落成，然後接第二期舊彩虹邨居民上去，之後拆第二期舊彩虹邨的地方，接第三期彩虹邨居民，如此類推，總共花15年完成重建。

三期遷置過程中，居民每一期都有三個選擇，分別搬到新屋邨、通過綠置居等資助房屋計劃置業有優先權、或遷入其他屋邨翻新單位。政府會趁此契機，改善彩虹邨一帶的高速公路，如龍翔道，彩虹道交匯處塞車問題。

有區議員指計劃時間太長，恐怕年長居民有生之年看不到重建的完成，要求當局採用科技壓縮工程時間；舉辦導賞團讓街坊參觀新美東邨以減少將來對陌生環境的不適應；另有區議員要求保留彩虹邨的籃球場和外牆等打卡點，讓現有的地區特色和集體回憶可延續下去，亦有區議員要求交代區內的學校去向問題，亦有指年長居民未必有財力和精力應付搬遷和重置家具。

房署代表回覆指15年時間遷置，彩虹邨居民可搬到新美東邨或同區的新彩虹邨，重要的是安排是有秩序和心理準備。當居民遷走後拆舊樓，由於空間好少，要做到周遭的學校和民居環境如空氣污染和震動減到最少，強調工程不是由零開始，須要在較為擠壓構思較好的施工方案。

房委會將按既定機制，就有關居民和商舖的安置作出一系列的安排。強調會致力維持邨內民生和社福設施不受重建影響。畢竟長者送飯和陪診等服務不能中斷。

至於區內學校去留，教育局代表指目前區內三所學校都好有心繼續服務居民，由於考慮到將來小朋友有入讀小學的需要，彩虹邨會預留土地重置基華小學。中學方面，因整體學齢人口下跌，將來彩虹邨在供求上毋須興建新學校，因此並無預留額外土地。

教育局代表又指根據現行機制，政府不會因屋邨重建而分配新校舍給受影響學校，日後若有合適的校舍可供分配，會通過公平公開的機制邀請全港的辦學團體競逐，政府會考慮一系列因素，如辦學計劃和教育質素，務求保障學生利益，有關校舍分配計劃歡迎現時區內兩中學參加。當局會同兩校保持密切溝通，並留意區內的學位供需情況以定出合適安排。

社署代表則指明白要搬遷家庭情緒和心理要適應，畢竟現有居住環境已建立其鄰里關係，新居住環境需再建立人際網絡，社署會提供協助，如診所學校網等社區資源的資訊。長者福利方面要用房署商討以避免重複申請，有需要的話會提供搬屋或添置新家電的援助，甚至組織義工幫助搬遷。