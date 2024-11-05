考評局指DSE中史考生混淆史事　錯字多列女傳變烈女傳

考評局今日(5日)出版2024年DSE甲類科目《試題專輯》，其中分析了中史科的考生表現，考評局指考生整體表現較去年佳，但不時見考生混淆史事與人物，例如將割讓九龍半島寫成租借九龍半島，為期99年；另外考生的錯別字亦多，例如有考生將「列女傳」寫成「烈女傳」、「金剛經」寫成「金鋼經」。

至於去年首屆舉行的公民與社會發展科，考評局指合格率高達94.1%，試卷中設有5條多項選擇題，其中3題答對率達8成以上，不過其中一題考核考生對《基本法》的理解，只有50%考生能選出正確答案，一半考生誤以為其解釋權屬於香港特別行政區立法會；另外，一題要求考生從佛山、泉州及肇慶中選出屬於大灣區的城市，只有62%考生能選出泉州及肇慶作為答案。

考評局指考生在公民科的整體表現令人滿意，但亦批評部分考生在長題目中只抄錄資料作答，未有作出進一步解釋；另外有題目要求考生從經濟、科技及文化中選取兩個範疇說明中國的發展如何體現綜合國力提升，但部分考生只能泛論不同範疇的情況，但未能緊扣如何體現綜合國力提升。